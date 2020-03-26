Разработчики игр продолжают пользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и привлекать в свои проекты больше игроков. Так, с сегодняшнего дня и до 29 марта в Epic Games Store и/или Uplay можно бесплатно поиграть в боевик Ghost Recon Breakpoint.

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Стоит напомнить, что на этой неделе Ghost Recon Breakpoint получила поддержку API Vulkan, так что воспользоваться бесплатными выходными имеет смысл хотя бы ради проверки своего компьютера на предмет соответствия требованиям.

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Отметим, что Ghost Recon Breakpoint провалилась в продажах, причём с настолько оглушительным треском, что Ubisoft даже не касалась этой темы в своих финансовых отчётах. По крайней мере, в их публичных частях.