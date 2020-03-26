Ghost Recon Breakpoint стала временно бесплатной
Разработчики игр продолжают пользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и привлекать в свои проекты больше игроков. Так, с сегодняшнего дня и до 29 марта в Epic Games Store и/или Uplay можно бесплатно поиграть в боевик Ghost Recon Breakpoint.
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Стоит напомнить, что на этой неделе Ghost Recon Breakpoint получила поддержку API Vulkan, так что воспользоваться бесплатными выходными имеет смысл хотя бы ради проверки своего компьютера на предмет соответствия требованиям.
рекламаОтметим, что Ghost Recon Breakpoint провалилась в продажах, причём с настолько оглушительным треском, что Ubisoft даже не касалась этой темы в своих финансовых отчётах. По крайней мере, в их публичных частях.
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