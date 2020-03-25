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Премьера игрового процесса Rogue Company — сетевого боевика, который издают авторы Paladins

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В начале прошлой осени компания Hi-Rez Studios, известная такими проектами, как Paladins и Smite, анонсировала новый сетевой боевик под названием Rogue Company. С тех пор в его отношении была практически тишина, но сегодня разработчики наконец-то созрели до публикации премьерного геймплейного видеоролика.

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Rogue Company представляет собой шутер от третьего лица, в котором мы играем за различных наёмников-членов одноимённого синдиката. В зависимости от конкретного наёмника у нас будут меняться способности, оружие и экипировка. Иными словами, перед нами геройский шутер от третьего лица — весьма модная в последние годы концепция.

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Необходимо отметить, что Hi-Rez Studios выступает в качестве издателя Rogue Company. Разработку же поручили относительно молодому коллективу First Watch Games. Релиз должен состояться в этом году на всех актуальных платформах, причём между ними будет поддерживаться кроссплей. Подробностями кроссплея авторы не поделились, но логично предположить, что он будет реализован по принципу подключённых к системе устройств ввода: контроллеры будут играть с контроллерами, «клавомышь» — с «клавомышью».

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hi-rez studios first watch games rogue company
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