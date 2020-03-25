Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sony показала два свежих трейлера асимметричного боевика Predator Hunting Grounds

+
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

Уже в эту пятницу, 27 марта, в асимметричном сетевом боевике Predator Hunting Grounds стартует публичное тестирование, и по такому поводу Sony вместе с разработчиками из IllFonic опубликовала два сопутствующих видеоролика, демонстрирующих процесс игры за Хищника и противостоящих ему солдат.

реклама

Важно отметить, что в Predator Hunting Grounds представлены игровые классы, причём как у солдат, так и у Хищника. Правда, в рамках тестирования солдаты могут быть только штурмовиками, следопытами и тяжеловооружёнными бойцами поддержки, а Хищник — только охотником (в релизной версии ещё и следопытом или берсерком).

реклама

реклама

Солдаты снаряжаются привычным оружием и экипировкой в зависимости от класса, Хищник же обладает всеми известными по фильмам способностями, такими, как маскировка, тепловое зрение, «плазмоган» и другими.

Тестовый период пройдёт в течение выходных и завершится 29 марта. Релиз Predator Hunting Grounds запланирован на 24 апреля на PC (Epic Games Store) и PlayStation 4.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

illfonic predator hunting grounds
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Sony показала два свежих трейлера асимметричного боевика Predator Hunting Grounds
+
Тизер новой игры от авторов Just Cause и Mad Max
+
Прошлогодний EGS-эксклюзив Outer Wilds обзавёлся датой релиза в Steam
1
Американский учитель провёл урок геометрии в Half-Life Alyx
13
В Ghost Recon Breakpoint появилась поддержка Vulkan, игра стала работать быстрее
7
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
44

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 87
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
111
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
69
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
26
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
87
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
39
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
39
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
11
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
46
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
16

Сейчас обсуждают

Kutuz
17:09
Могут добавить и другие проекты, рекомендую отслеживать.
Ubisoft присоединяется к бесплатным раздачам игр
l33t_h4x00r
17:06
Испарительной, а не испРАвительной
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Nikita Polinsky
17:05
Какое убожество. Это называется прокат а не раздача.
Ubisoft присоединяется к бесплатным раздачам игр
smaximaa
17:02
тяжело быть фанатиком, твой выбор становится крайне ограниченным(
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
Roditch
16:55
С 1986 до 2002 год - $20-$25 была очень хорошая цена. В качестве пруфа -> https://worldtable.info/yekonomika/cena-na-neft-marki-brent-tablica-s-1986-po-20.html
Если коронавирус не удастся обуздать к июню, TSMC пересмотрит прогноз на год
GlamOtrip
16:50
Через 2 месяца ждём реальную жизненную фотку, где всё это в пыли.
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
Евгений Яковлев
16:47
P.T была прикольной демкой и жаль что не сделали игру, не надо на него гнать. Просто ему надо быть приземленней в своем полете фантазии
Konami опровергла недавние слухи о Silent Hill
Lexagon
16:46
Ноутбуки на Intel Comet Lake-H с картами NVIDIA RTX Super будут выпущены 2 апреля
Lexagon
16:44
Вот они, высокие часы в центре Лондона.
Ноутбуки на Intel Comet Lake-H с картами NVIDIA RTX Super будут выпущены 2 апреля
pOdOnOg
16:40
Это в лучшем случае)
К архитектуре Turing относится каждая седьмая эксплуатируемая видеокарта NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем