Уже в эту пятницу, 27 марта, в асимметричном сетевом боевике Predator Hunting Grounds стартует публичное тестирование, и по такому поводу Sony вместе с разработчиками из IllFonic опубликовала два сопутствующих видеоролика, демонстрирующих процесс игры за Хищника и противостоящих ему солдат.

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Важно отметить, что в Predator Hunting Grounds представлены игровые классы, причём как у солдат, так и у Хищника. Правда, в рамках тестирования солдаты могут быть только штурмовиками, следопытами и тяжеловооружёнными бойцами поддержки, а Хищник — только охотником (в релизной версии ещё и следопытом или берсерком).

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Солдаты снаряжаются привычным оружием и экипировкой в зависимости от класса, Хищник же обладает всеми известными по фильмам способностями, такими, как маскировка, тепловое зрение, «плазмоган» и другими.

Тестовый период пройдёт в течение выходных и завершится 29 марта. Релиз Predator Hunting Grounds запланирован на 24 апреля на PC (Epic Games Store) и PlayStation 4.