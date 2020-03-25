Прошлогодний EGS-эксклюзив Outer Wilds обзавёлся датой релиза в Steam
Разработчики из Annapurna Interactive определились с датой релиза Outer Wilds в Steam, случится это событие уже 18 июня. напомним, проект появился в Epic Games Store ещё в прошлом году. В мае, если быть точными.
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Этот проект снискал большую популярность у игровой общественности и даже завоевал несколько наград от прессы. Игра получила почётные звания «Игра года» от Eurogamer и The Guardian, например. По сюжету, мы имеем дело с новым сотрудником Outer Wilds Ventures, программы космических исследований, перед которой поставлена глобальная задача найти причины регулярных изменений солнечной системы.
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Кстати, у Outer Wilds появилась собственная страница в Steam.
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