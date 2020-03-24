На онлайн-конференции Google for Games была объявлена интересная новость, которая напрямую касается инди-разработчиков. Компания Google пообещала поддерживать талантливых самоучек в рамках специальной программы Stadia Makers. По названию проекта становится понятно, что игры должны будут готовиться для нового стримингового сервиса Stadia.

реклама

Доморощенным девелоперам рекомендуется начать активно осваивать движок Unity 2019.3. Именно проектам на его основе будет даваться «зелёный свет». Со своей стороны Google обещает предоставить инструменты разработки и всю необходимую техническую поддержку. Также обещана помощь с финансированием игры на стадии портирования на платформу Stadia.

реклама

Специалисты из Unity тоже готовы оказать свою помощь инди-разработчикам на всех этапах создания игры. Для чего это делается? Всё просто: небольшие студии смогут сами публиковать свои проекты, без проведения детальной экспертизы и получения разрешения держателя платформы. До настоящего момента в Google поступало большое количество заявок на размещение в Stadia, но у компании не было возможности оперативно их обрабатывать. Поэтому студиям приходилось подолгу ждать своего часа. Новые меры должны ускорить процесс добавления игр.

реклама

Такие экстренные меры со стороны Google вполне легко объясняются: компании нужно в срочном порядке увеличивать базу игр сервиса Stadia. Как мы знаем, разработчики из больших и титулованных команд размещают свои проекты в «облаке» крайне неохотно. А иногда и вовсе отзывают своё размещение.