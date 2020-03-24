Разработчики из Assemble Entertainment выпустили новый трейлер Endzone: A World Apart. Это градостроительная стратегия, действие которой происходит в мире, пережившем постапокалипсис. Повод для выпуска нового трейлера оказался очень знаменательным — сообщение дата релиза игры. Ну, как релиза — выхода в раннем доступе Steam. Случится это уже 2 апреля.

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Основное внимание в новом видео уделяется радиации и непростой борьбе с её последствиями. На словах звучит занятно. Игроку придётся строить водоочистительные сооружения, корпеть над очисткой почвы и прочими делами. Всего в Endzone: A World Apart будет четыре степени загрязнения почвы и окружающей среды : слабая, сильная, средняя и чистая. Последствия от воздействия радиации тоже будут.

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В особо запущенных случаях поселенцы получат лучевую болезни с летальным исходом. Игроку придётся на это правильно реагировать: организовывать выпуск защитных костюмов и строить лечебные центры.Точной даты выхода полной версии игры нет. И, видимо, не будет в ближайшее время.