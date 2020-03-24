Пандемия коронавируса вынуждает организаторов крупных конкурсов и состязаний отменять запланированные мероприятия. Мы сейчас не будем расписывать, какие крупные ивенты уже отменили. Скажем лишь, что «Формулы-1» это тоже напрямую коснулось. Чемпионат должен был начаться 15 марта в Австралии, но этого не случилось из-за пандемии. Этапы в Австралии и Монако официально отменены. Ещё шесть этапов — под вопросом.

реклама

Руководство «Формулы-1» организовало альтернативное мероприятие, действие которого целиком и полностью проходило на базе гоночной игры F1 2019 от Codemasters. Даже вот с выбором даты заморачиваться не стали — провели в тот же день, в который должен был случиться реальный этап. Гран-при Бахрейна — гоночный заезд в F1 2019, в котором приняли участие несколько бывших и реальных пилотов «Формулы-1»и гонщики из «Формулы-2». Были в списке участников чемпионы велогонок и, конечно же, киберспортсмены. Российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман из молодёжной серии тоже «засветился» на виртуальном Гран-при Бахрейна.

реклама

Запись трансляции размещена на официальном канале Formula 1 в YouTube. Следующий виртуальный этап будет проведён 5 апреля.