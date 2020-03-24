Разработчики из Ubisoft представили полноценный трейлер «Заговора» — кроссовера сетевого шутера Ghost Recon Breakpoint с Splinter Cell (на самом деле, участие принимает только главный герой Сэм Фишер).

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Сэм Фишер отправляется на архипелаг Ауроа с одной важной миссией — ему нужно найти террориста Стратега, который причастен к похищению военных по всему миру. Первую миссию «Заговора» выпустили сегодня, 24 марта. Причём, совершенно бесплатно. Последующие миссии будут платными, они станут доступными в рамках общего дополнения «Заговор», за которое придётся заплатить. Обладатели сезонного пропуска тоже могут рассчитывать на получение всего комплекта.

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Помимо первой миссии «Заговора», авторы игры также припасли ещё кое-какой контент, который окажется доступным тоже 24 марта. К нему относятся: 4 карты для режима PvP, «иммерсивный» режим, новые классы «Эшелон» и «Инженер», новые раскраски для оружия.

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Всего Ubisoft планирует выпустить 8 миссий, на прохождение которых придётся потратить более 7 часов. Во время прохождения игроки смогут также получать специальные награды, завязанные на внешнем виде Сэма Фишера.