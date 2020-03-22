Компания Hi-Rez Studios сообщила о том, что геройский шутер Paladins уже в грядущий вторник, 24 марта, официально появится на прилавках Epic Games Store. Дабы те, кто предпочитают играть в Steam, не пострадали, разработчики реализуют систему кроссплея: если условно вы и ваш друг будете запускать Paladins через разные «лончеры», то вы всё равно при желании сможете играть вместе.

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Вместе с тем Paladins вступит в программу поддержки создателей контента Epic Games Store: если автор контента наберёт тысячу и более подписчиков, то ему предоставят реферальную ссылку, с помощью которой он сможет получать 5% от её стоимости.

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Напомним, что Paladins появилась в Steam по программе раннего доступа в 2016 году, где её практически сразу стали сравнивать с Overwatch — игрой в похожем жанре. Несмотря на визуальное сходство и наличие похожих по игровому процессу героев, на практике правила игры в Paladins сильно отличаются от Overwatch. В частности, героям можно настраивать их параметры, а их смена посреди матча не допускается. Полноценный релиз Paladins состоялся в мае 2018-го.