Пока коронавирус и сопутствующие ему принудительные и добровольные карантины изо всех сил бьют по различным отраслям производства и сфере услуг, индустрия видеоигр явно и закономерно наблюдает подъём. Не успел Steam на прошлой неделе установить «юбилейный» рекорд в двадцать миллионов находящихся в сети пользователей одновременно, как вчера вечером данный показатель превысил 22 миллиона пользователей.

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Между тем Counter-Strike Global Offensive, которая уже некоторое время удерживает верхнюю ступеньку пьедестала Steam, продемонстрировала ещё больший отрыв с пиковым «онлайном», составившим 1 091 858 игроков одновременно.

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Что касается десятки игр-лидеров по популярности в Steam, то она относительно стабильна, разве что на момент написания данной заметки на десятой позиции «топа» располагалась Tomb Raider (2013), которую вместе с четырьмя другими, куда менее известными играми, вплоть до 24 марта раздают в Steam бесплатно.