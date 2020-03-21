Разработчики из Riot Games представили новый коротенький трейлер грядущего соревновательного шутера Valorant. Видео посвящено новому герою по имени Sova. Легко догадаться, что речь идёт о русском персонаже. Так и есть — это снайпер Сова.

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В представленном ролике нам также показали некоторые из способностей бойца. В частности, мы увидели особые стрелы, которые при ударе излучают наносящую урон энергию. Ультимативная способность Совы — это проходящие через стены выстрелы, способные пролететь через всю карту и нанести противникам критический урон. Если «ульта» задевает врага, то он ещё и подсвечивается.

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Ещё одна интересная способность нового героя Valorant — разведывательный пилотируемый дрон. Он может стрелять во врагов дротиками, тем самым подсвечивая их. А выпущенная специальная стрела даёт «засвет» по области.

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Те, кто не понаслышке знаком с популярным соревновательным шутером Overwatch от компании Blizzard, сразу поймут, каким героем вдохновлялись создатели Valorant при моделировании Совы. Речь идёт, конечно же, о Ханзо. У него тоже есть лук с подсвечивающими стрелами. Его ультимативная способность — выпущенный Дракон, проходящий через все стены. До небольшой переработки у героя Overwatch в списке способностей значилась кластерная стрела, которая давала урон по области.

В общем, Riot Games при создании Valorant не стесняется заимствовать идеи у лучших представителей жанра, и мы даже не знаем, хорошо ли это.