Русский снайпер Сова — новый герой сетевого шутера Valorant от Riot Games
Разработчики из Riot Games представили новый коротенький трейлер грядущего соревновательного шутера Valorant. Видео посвящено новому герою по имени Sova. Легко догадаться, что речь идёт о русском персонаже. Так и есть — это снайпер Сова.
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В представленном ролике нам также показали некоторые из способностей бойца. В частности, мы увидели особые стрелы, которые при ударе излучают наносящую урон энергию. Ультимативная способность Совы — это проходящие через стены выстрелы, способные пролететь через всю карту и нанести противникам критический урон. Если «ульта» задевает врага, то он ещё и подсвечивается.
рекламаЕщё одна интересная способность нового героя Valorant — разведывательный пилотируемый дрон. Он может стрелять во врагов дротиками, тем самым подсвечивая их. А выпущенная специальная стрела даёт «засвет» по области.
рекламаТе, кто не понаслышке знаком с популярным соревновательным шутером Overwatch от компании Blizzard, сразу поймут, каким героем вдохновлялись создатели Valorant при моделировании Совы. Речь идёт, конечно же, о Ханзо. У него тоже есть лук с подсвечивающими стрелами. Его ультимативная способность — выпущенный Дракон, проходящий через все стены. До небольшой переработки у героя Overwatch в списке способностей значилась кластерная стрела, которая давала урон по области.
В общем, Riot Games при создании Valorant не стесняется заимствовать идеи у лучших представителей жанра, и мы даже не знаем, хорошо ли это.
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