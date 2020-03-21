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Провал Artifact стал неожиданностью для Гейба Ньюэлла, но он верит в успех перезапуска карточной игры

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Не нуждающийся в представлении Гейб Ньюэлл в последнее время начал охотно раздавать интервью. Недавно он беседовал с представителями профильного издания IGN, теперь вот дал большое интервью игровому изданию Edge. В нём он, в частности, затронул тему провала Artifact. Ньюэлл утверждает, что разработчикам дана попытка всё исправить, в ближайшем времени состоится масштабный перезапуск провальной карточной игры.

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В беседе с журналистами глава Valve подчеркнул, что для него провал Artifact стал скорее неожиданностью. Команда разработчиков была удивлена низкими оценками игроков и последовавшим быстрым забвением проекта. После девелоперы занимались оценкой проделанной работы, нахождением ошибок и тому подобными ожидаемыми вещами. Это со слов Гейба, если что.

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Команда создателей игры сейчас корпит над переработкой всего и вся. Когда случится глобальный перезапуск — мы не знаем. Опять же, со слов Ньюэлла, объём работ проделан такой, что новый продукт нужно называть Artifact 2. Хочется верить, что нас ждёт история, подобная на ту, что случалась с Hello Games и некогда преданной анафеме No Man’s Sky.

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На самом деле, Ньюэлл немного лукавит. Artifact была разгромлена игроками и критиками за беспощадный «донат» — это ключевая претензия к игре. Разработчики просто не могли это не видеть при первоначальной настройке баланса. На данный момент у Artifact имеется 47% пользовательского рейтинга в Steam. И в отрицательных отзывах игроки отзываются хорошо о дизайне карт и столов, но сильно ругаются за необходимость докупать наборы с картами. Из последних редко выпадает что-то ценное — это и есть главная претензия. Причём, за саму игру Valve тоже попросит у вас немалых денег, она не бесплатная, как та же Hearthstone.

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Другая претензия у игроков — полное отсутствие поддержки проекта контентными обновлениями. Ну, тут всё намного проще. В игру никто не играет, поэтому и обновки делать не для кого. Много плохого было ещё сказано о балансе, но разговор про общую «поломанность» игры может затянуться.

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