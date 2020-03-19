Новое геймплейное видео The Riftbreaker — интересного гибрида шутера и стратегии
Разработчики из EXOR Studios представили новый трейлер The Riftbreaker. Это интересный жанровый гибрид шутера от третьего лица и стратегии. Без влияния tower defense тоже дело не обошлось. Игроку нужно будет строить базу, заниматься её защитным вооружением, не забывая исследовать окружающий мир. Построили оборонительные турели — отбили врага. И таким придётся заниматься постоянно.
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Геймплей The Riftbreaker — не настолько примитивный, как это может показаться сначала. Главная героиня здесь девушка, капитан по имени Эшли Новак. Она тут числится на правах элитного учёного с навыками боевого солдата, умеющего управлять мехой. Девушке придётся заниматься долгим поиском ресурсов и последующим управлением оборонительными операциями. А всё ради великой цели — постройки телепорта на Землю. Игровой процесс The Riftbreaker на представленном видео выглядит крайне динамично и даже аддиктивно.
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Релиз The Riftbreaker запланирован на нынешний год. Среди целевых платформ значатся Pc, Xbox One и PlayStation 4.
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