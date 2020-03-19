В Ghost Recon Breakpoint появится главный герой серии Splinter Cell
Ubisoft неоднократно говорила, что не забыла про Splinter Cell, и вот, продолжает «прощупывать почву» на предмет заинтересованности игрового сообщества возможным продолжением приключений Сэма Фишера. Сегодня компания представила для Ghost Recon Breakpoint сюжетное дополнение Deep State, в котором и появится знаменитый специальный агент.
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Релиз дополнения состоится 24 марта, а дополнительными подробностями с нами обещают поделиться уже совсем скоро.
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Стоит отметить, что в 2018 году Сэм Фишер уже появлялся в предыдущей игре серии — Ghost Recon Wildlands. Тогда нам вместе с союзниками по сюжету нужно было помочь «зеленоглазому» спецагенту в характерной скрытной манере помочь выполнить задание в Боливии.
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