Ubisoft неоднократно говорила, что не забыла про Splinter Cell, и вот, продолжает «прощупывать почву» на предмет заинтересованности игрового сообщества возможным продолжением приключений Сэма Фишера. Сегодня компания представила для Ghost Recon Breakpoint сюжетное дополнение Deep State, в котором и появится знаменитый специальный агент.

реклама

Релиз дополнения состоится 24 марта, а дополнительными подробностями с нами обещают поделиться уже совсем скоро.

реклама

Стоит отметить, что в 2018 году Сэм Фишер уже появлялся в предыдущей игре серии — Ghost Recon Wildlands. Тогда нам вместе с союзниками по сюжету нужно было помочь «зеленоглазому» спецагенту в характерной скрытной манере помочь выполнить задание в Боливии.