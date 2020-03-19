Если вы видите в заголовке новостного материала Epic Games Store, то, скорее всего, сегодня четверг, и в данном магазине проходит очередная раздача подарков. С сегодняшнего дня и вплоть до 26 марта в EGS можно бесплатно забрать Watch Dogs и The Stanley Parable.

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Watch Dogs это боевик от третьего лица, основная геймплейная механика в котором — взлом различных устройств и систем при помощи смартфона главного героя. Таким образом можно существенно облегчать себе прохождение, открывая уникальные возможности. Иронично, что в Steam ровно до того же дня на Watch Dogs распространяется 75-процентная скидка. Игра 2014 года (!) предлагается за 1 499 рублей, а со скидкой — за 374 рубля.

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The Stanley Parable это «визуальный роман» или «симулятор ходьбы», в котором игроков ждёт много загадок и открытий. Игра вышла в 2013 году и имеет 95-процентный актуальный пользовательский рейтинг в Steam.

В следующий четверг нам раздадут повествовательную бродилку Figment и динамичный боевичок «под классику» Tormentor X Punisher.