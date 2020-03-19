Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Epic Games Store началась раздача Watch Dogs и The Stanley Parable

3
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
<b>RTX 2080 дешевле чем по старой цене</b> - ХВАТАЙ
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей

Если вы видите в заголовке новостного материала Epic Games Store, то, скорее всего, сегодня четверг, и в данном магазине проходит очередная раздача подарков. С сегодняшнего дня и вплоть до 26 марта в EGS можно бесплатно забрать Watch Dogs и The Stanley Parable.

реклама

Watch Dogs это боевик от третьего лица, основная геймплейная механика в котором — взлом различных устройств и систем при помощи смартфона главного героя. Таким образом можно существенно облегчать себе прохождение, открывая уникальные возможности. Иронично, что в Steam ровно до того же дня на Watch Dogs распространяется 75-процентная скидка. Игра 2014 года (!) предлагается за 1 499 рублей, а со скидкой — за 374 рубля.

реклама

The Stanley Parable это «визуальный роман» или «симулятор ходьбы», в котором игроков ждёт много загадок и открытий. Игра вышла в 2013 году и имеет 95-процентный актуальный пользовательский рейтинг в Steam.

В следующий четверг нам раздадут повествовательную бродилку Figment и динамичный боевичок «под классику» Tormentor X Punisher.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

epic games epic games store
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Epic Games Store началась раздача Watch Dogs и The Stanley Parable
3
Фанат Portal установил новый рекорд скоростного прохождения игры
1
В Assassin’s Creed Odyssey начались бесплатные выходные
+
Ubisoft предупредила о возможном снижении частоты выхода обновлений к Rainbow Six Siege из-за коронавируса
+
Nightdive Studios готовит переиздания SiN и Shadow Man
3
Первые 25 минут прохождения DOOM Eternal
6

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 96
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 206
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
36
Флешбэк: Sony Xperia S – первый смартфон Sony после «развода» с Ericsson
12
Рынок игровых видеокарт за март 2020 - лучшие предложения на любой кошелек
35
Дефицита не будет – новинки компьютерных магазинов РФ в марте 2020 года: Zalman, Aorus, Phanteks, Nanoxia и другие
40
Классификация подходов к выбору комплектующих для сборки ПК
29
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
14
"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла
129
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
8

Сейчас обсуждают

Максим Аркаев
18:56
Видать автору статьи уже цены известны, раз выбор для него очевиден. А тот факт, что плойка будет стоить на баксов 200 дешевле из-за более слабого железа, конечно же для покупателей никакой роли играт...
Xbox Series X или PlayStation 5 – выбор очевиден
Иванов Иван
18:55
какой же ты токсик🤦‍♂️
Xbox Series X или PlayStation 5 – выбор очевиден
Иванов Иван
18:54
как там на сore 2 duo живется? не трет не жмет?)
Xbox Series X или PlayStation 5 – выбор очевиден
Трумэн
18:38
Не, нефига. Если игра классная, но продолжительность её оптимальная, то её все пройдут. Как пример — Resident Evil 2 Remake
В Dying Light сыграли более 18 млн человек, но лишь 5,5 млн прошли игру до конца
Bryant333
18:37
Я имел ввиду, что и первая копия тоже бесплатно была получена.
В Epic Games Store началась раздача Watch Dogs и The Stanley Parable
RussianNeoguy
18:36
Кто-то юзает 1080р мониторы в 2к20 годе? Без меня, ребят!
MSI представила игровые Full HD мониторы с частотой 144 Гц
Maxime Reznikov
18:33
ЦАП?
LG Style 3 представлен официально: Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ, АКБ на 3500 мАч и NFC
Алексей
18:33
я то тут причем? у меня юани
Фанатам NVIDIA придется долго ждать – процессоры Ampere выйдут только в конце 2020 года
Алексей
18:33
допустим можно сделать самому из любой говядины лол. как безрукие капец...
"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла
Максим Трушкин
18:26
Так автор наличие Магнита и не исключает, только он про ДНС пишет :) А в Магните орешки продаются вкусные "Ореховая роща" в других сетях их нет :)
Классификация подходов к выбору комплектующих для сборки ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем