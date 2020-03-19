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Фанат Portal установил новый рекорд скоростного прохождения игры

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Энтузиасты продолжают стараться и добиваться рекордов в спидраннерских дисциплинах. Так, вчера американский спидраннер Shizzal установил новый мировой рекорд скорости прохождения Portal в категории Inbounds No SLA, запрещающей вылетать за границы игрового уровня и использовать загрузки и сохранения, но разрешающей пользоваться багами игры.

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На прохождение Portal в таком режиме Shizzal’у потребовалось 12 минут, 1 секунда и 750 миллисекунд. Для сравнения, предыдущий рекорд (12 минут, 5 секунд и 680 миллисекунд) был установлен месяц назад. По словам нового рекордсмена, во время спидрана он допустил ошибку, которая стоила ему нескольких секунд. Так что хоть это и всё равно рекорд, но он не окончательный.

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Стоит отметить, что Shizzal — рекордсмен во всех четырёх категориях спидрана Portal. В наиболее «читерской» категории спидрана, позволяющей выходить за границы игровой зоны, Shizzal умудрился «пробежать» игру за 6 минут, 53 секунды и 940 миллисекунд.

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