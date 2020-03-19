Как и было обещано пару дней назад, сегодня Ubisoft временно открыла доступ к Assassin’s Creed Odyssey всем желающим. Акция продлится до 23 марта, 19:00 по московскому времени, и всё, что вам необходимо сделать — это проследовать на страничку акции, выбрать желаемую платформу (PC, PlayStation 4 или Xbox One) и следовать дальнейшим инструкциям. Попутно на Assassin’s Creed Odyssey во всех изданиях распространяется скидка

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Весь прогресс в игре привязывается к вашей учётной записи, поэтому после окончания бесплатных выходных в случае покупки полной версии Assassin’s Creed Odyssey вы сможете продолжить прохождение с того момента, где остановились.

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Assassin’s Creed Odyssey вышла осенью 2018 года и получила очень высокие оценки. Похоже, усиление элементов ролевой игры пошло серии на пользу.