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В Assassin’s Creed Odyssey начались бесплатные выходные

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Как и было обещано пару дней назад, сегодня Ubisoft временно открыла доступ к Assassin’s Creed Odyssey всем желающим. Акция продлится до 23 марта, 19:00 по московскому времени, и всё, что вам необходимо сделать — это проследовать на страничку акции, выбрать желаемую платформу (PC, PlayStation 4 или Xbox One) и следовать дальнейшим инструкциям. Попутно на Assassin’s Creed Odyssey во всех изданиях распространяется скидка

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Весь прогресс в игре привязывается к вашей учётной записи, поэтому после окончания бесплатных выходных в случае покупки полной версии Assassin’s Creed Odyssey вы сможете продолжить прохождение с того момента, где остановились.

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Assassin’s Creed Odyssey вышла осенью 2018 года и получила очень высокие оценки. Похоже, усиление элементов ролевой игры пошло серии на пользу.

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да причем тут проверка биоса и т д .....АМД сделало то что никакие манипуляции не рулят все разогогно до нас только и обсуждать какой звук поставили или втулили усб-с
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Александр Афанасьев
15:57
А стационарной плиты нету что ли? Сковороду ведь на любую варочную систему можно. Не вяжется чуток покупка сковороды и покупка плитки в твоей реплике.
"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла
Мегавольт
15:54
Сумбурная статья. Основная масса людей пойдет в магаз и купит ядра или гиги.
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Saint_Diver
15:52
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ZrZ
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GlamOtrip
15:46
На словах или на самом деле? Мошенничеством попахивает)
"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла
E1nher1
15:45
Не, гриль который не решетка, а сковорода гриль. Такая сковорода с толстым рефленым дном.
"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла
Александр Афанасьев
15:44
Как ты избегаешь закапывания жиром электроплитки? Как я понял, всё стекает через решётку прямо на нагреватель? Это же дым столбом.
"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла
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