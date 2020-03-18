Сетевой хоррор Dead by Daylight выйдет на Android и iOS в середине апреля
Информация о том, что асимметричный сетевой хоррор Dead by Daylight доберётся до мобильных устройств, известна нам ещё с июня прошлого года. Работа, по всей видимости, перед разработчиками стояла непростая, поэтому до релиза мобильная версия Dead by Daylight доберётся лишь спустя 10 месяцев после анонса: 16 апреля.
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Согласно описанию, перед нами не мобильная адаптация Dead by Daylight, а по сути та же самая игра с поправкой на размеры мобильных устройств и управление игрой с их помощью.
рекламаНапомним, что на «больших» платформах Dead by Daylight вышла почти четыре года назад — в июне 2016 года — и завоевала там весьма большую популярность.
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