В Steam дарят шутер Goat of Duty про вооружённых «до рогов» коз
Летом прошлого года на виртуальных прилавках Steam по программе раннего доступа появился забавный проект под названием Goat of Duty. Из названия нетрудно сделать вывод, что перед нами юмористическая пародия на знаменитую серию шутеров, и как идея проект выглядел весьма неплохо. Вот только с «онлайном» большие проблемы.
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Видимо, этот факт и поспособствовал тому, что несколько часов назад Goat of Duty стали раздавать бесплатно всем желающим. Всё, что от вас требуется — это перейти на Steam-страничку Goat of Duty и «купить» игру со скидкой в 100 %, или за 0 рублей. Забрать подарок можно будет вплоть до 31 марта, 20:00 по московскому времени. Игра навсегда останется на вашей учётной записи.
рекламаПри всей комичности проекта на деле авторы позиционируют Goat of Duty как настоящий шутер, в котором исход сражения зависит исключительно от вашего механического «скилла» — безо всяких «но» и вспомогательных элементов вроде суперспособностей.
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