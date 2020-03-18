Королевская битва Call of Duty Warzone сумела «взорвать» игровое сообщество и привлечь в ряды поклонников франшизы Call of Duty новых людей. Вот только есть одна маленькая неприятность: играть в ней можно только отрядами, что доставляет определённые неудобства вроде необходимости следить за случайными союзниками. Что ж, отныне безответственным одиноким волкам тоже есть, где поиграть: Infinity Ward сообщила о внедрении в Warzone режима для одиночек.

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Напомним, что Call of Duty Warzone вышла 10 марта и практически сразу привлекла к себе повышенное внимание: за первые три дня новую королевскую битву опробовали 15 млн человек.