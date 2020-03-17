Состоялся анонс Fights in Tight Spaces — это карточная пошаговая стратегия, стилистически очень похожая на минималистичный экшен Superhot.

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Игроку нужно будет стать одним из агентов особой разведслужбы — Группы 11. Этой службе предстоит выполнять самую трудную и рутинную работу — давать отпор преступным организациям.

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Карточная тема здесь отработана достаточно хорошо. Игроку предоставляется возможность собрать колоду из более 150 карт. Причём стиль боя можно детально настроить под собственные нужды. Помимо карточной составляющей много внимания здесь уделяется пошаговым сражениям, в которых активно используется окружение — собственно, как и всегда в подобных случаях.

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Fights in Tight Space также сможет предложить расширенный набор способностей для участников сражений, богатую прокачку карт и многое другое. Для постоянного удержания интереса к игре авторы готовят наборы ежедневных заданий, которые нужно будет выполнять, сравнивая с результатами других игроков в сетевом списке лидеров.