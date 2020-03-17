Автошахматы Teamfight Tactics заглянут на Android и iOS уже в этот четверг
Компания Riot Games объявила о том, что её относительно популярный проект в «жанре» автошахмат Teamfight Tactics уже в этот четверг, 19 марта, доберётся до мобильных устройств под управлением Android и iOS. Технически это первая мобильная игра за авторством «бунтарей».
реклама
В своей новостной рассылке редакциям изданий, так или иначе связанных с видеоиграми, Riot Games сообщила, что с момента релиза Teamfight Tactics на персональных компьютерах в прошлом году её опробовали более 80 миллионов игроков. Насколько существенно взлетит данная статистика после выхода на мобильных устройствах, можно только предполагать.
рекламаМобильная Teamfight Tactics порадует наличием набора «Галактики», в состав которого входит различная косметика для арен и бойцов, а также аватары игрока. Также в игре появится уже привычный для современных сетевых проектов боевой пропуск.
Между тем Teamfight Tactics — это лишь первый шаг Riot к покорению мобильной аудитории. Уже сейчас студия трудится над портативной версией Legends of Runeterra, а также создаёт полностью адаптированную под мобильные устройства версию League of Legends с подзаголовком Wild Rift.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила