Компания Riot Games объявила о том, что её относительно популярный проект в «жанре» автошахмат Teamfight Tactics уже в этот четверг, 19 марта, доберётся до мобильных устройств под управлением Android и iOS. Технически это первая мобильная игра за авторством «бунтарей».

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В своей новостной рассылке редакциям изданий, так или иначе связанных с видеоиграми, Riot Games сообщила, что с момента релиза Teamfight Tactics на персональных компьютерах в прошлом году её опробовали более 80 миллионов игроков. Насколько существенно взлетит данная статистика после выхода на мобильных устройствах, можно только предполагать.

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Мобильная Teamfight Tactics порадует наличием набора «Галактики», в состав которого входит различная косметика для арен и бойцов, а также аватары игрока. Также в игре появится уже привычный для современных сетевых проектов боевой пропуск.

Между тем Teamfight Tactics — это лишь первый шаг Riot к покорению мобильной аудитории. Уже сейчас студия трудится над портативной версией Legends of Runeterra, а также создаёт полностью адаптированную под мобильные устройства версию League of Legends с подзаголовком Wild Rift.