В Steam началась распродажа игр Ubisoft
Пока число добровольно или принудительно оставшихся дома на карантин людей ежедневно увеличивается, оставляя себе из развлечений только телевидение да интернет с видеоиграми, вполне логичным выглядит решение о проведении разнообразных распродаж в сервисах цифровой дистрибуции. Так, сегодня в Steam стартовала крупная распродажа игр от Ubisoft.
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Поскольку у Ubisoft колоссальное количество игр, издатель заботливо разделил их по жанрам и франшизам, так что при желании мы можете приобрести весь набор «Классики» от Ubisoft или же купить полный «сборник» серии Assassin’s Creed.
рекламаПредложений действительно великое множество, поэтому в рамках данной заметки мы по традиции перечислим несколько субъективно наиболее привлекательных из них:
- Assassin’s Creed Odyssey — за 659 рублей вместо 1 999 рублей (скидка -67 %);
- Rainbow Six Siege — за 399 рублей вместо 999 рублей (скидка -60 %);
- Far Cry 5 — за 499 рублей вместо 1 999 рублей (скидка -75 %);
- Might and Magic Heroes VI — за 249 рублей вместо 999 рублей (скидка -75 %);
- Anno 2205 — за 449 рублей вместо 1 799 рублей (скидка -75 %).
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