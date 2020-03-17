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Состоялся релиз «дипломатического» дополнения Federations для Stellaris

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Сегодня глобальная космическая стратегия Stellaris обзавелась дополнением Federations, главной темой которого стала дипломатия и всё, что с ней связано. Это уже четвёртый крупный аддон для Stellaris за почти четыре года её существования, и ценник у него соответствующий — 435 рублей.

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Как уже сказано в первом абзаце, Federations выводит важность дипломатии в Stellaris на новый уровень: нам предстоит проводить переговоры, манипулировать союзниками, запутывать врагов, в общем, делать всё возможное и невозможное, дабы без единого выстрела получить для своего космического государства максимальные преимущества и выгоду.

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Вместе с аддоном в игре появится галактический сенат, в котором нации смогут собираться для принятия решений по различным вопросам, касающимся мирного сосуществования, а также новые геймплейные возможности вроде возведения мобильной космической ремонтной базы флота.

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