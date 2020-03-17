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В Path of Exile был зафиксирован новый рекорд пикового «онлайна»

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Path of Exile, которую многие называют «Diablo III здорового человека», на минувших выходных установила рекорд пикового «онлайна»: в субботу, 14 марта, в Steam-версии игры одновременно присутствовали более 132,5 тысяч пользователей.

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Основная причина резкого скачка — запуск игровой лиги «Делириум» — но и влияние коронавируса, из-за которого больше людей предпочитают отсиживаться дома за компьютерами, списывать со счетов не следует.

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Несмотря на то, что в среднем «онлайн» Path of Exile примерно в десять раз ниже, разработчики с гордостью сообщают, что системы игры выдержали испытание, в том числе и продолжительную DDoS-атаку.

Стоит напомнить, что помимо поддержки Path of Exile разработчики из Grinding Gear параллельно трудятся над Path of Exile 2 — сиквелом, события которого развернутся спустя два десятка лет после окончания оригинала. О сроках релиза, впрочем, пока говорить слишком рано.

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path of exile grinding gear games
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Haustmyrkr
13:35
PoEшечка родимая, успехов тебе дальнейших!
В Path of Exile был зафиксирован новый рекорд пикового «онлайна»
Алексей
13:34
постал все части прекрасны) ну кроме первой самой 2дшной она какая не очень =) где еще можно обоссать всех? а после прохождения обоссать огнем)
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