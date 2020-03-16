Весенняя распродажа добралась и до GOG
Игровые издатели продолжают провожать зиму и устраивать по этому поводу соответствующие распродажи. Очередь распахнуть окна стучащейся в них весне дошла и до GOG, где с сегодняшнего дня и вплоть до 30 марта будет проходить огромная распродажа с тысячами представленных в ней игр.
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Также GOG будет радовать подарками: в течение ближайших двух суток, например, можно совершенно бесплатно получить набор бонусных материалов к играм серии The Witcher. Набор состоит из цифровых версий книг, саундтреков, концерта The Video Game Show, обоев для рабочего стола и прочего.
рекламаПредложений в рамках распродажи великое множество, поэтому мы отметим в рамках данного материала несколько субъективно наиболее интересных из них:
- XCOM 2 со скидкой в -75 % (итого 429 рублей);
- Dragon Age Origins Ultimate Edition со скидкой в -75 % (итого 249 рублей);
- Grim Dawn со скидкой в -80 % (итого 89 рублей);
- Divinity Original Sin II Definitive со скидкой в -50 % (итого 399 рублей);
- полный сборник третьих «Героев» с 75-процентной скидкой (итого 150 рублей).
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