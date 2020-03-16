Доступ к демоверсии ремейка Resident Evil 3 откроется в этот четверг
Capcom нечего скрывать и нечего бояться, поэтому сегодня компания официально объявила о том, что все желающие смогут опробовать демоверсию ремейка Resident Evil 3 уже в этот четверг, 19 марта на всех целевых платформах.
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Вместе с тем разработчики огласили, что 27 марта пройдёт открытое бета-тестирование Resident Evil Resistance — асимметричной сетевой составляющей ожидаемого всеми ремейка.
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Ну а релиз полной версии ремейка Resident Evil 3 состоится в срок — 3 апреля.
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