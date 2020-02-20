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В Origin началась крупная распродажа игр от Electronic Arts

3
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде

В Origin стартовала распродажа, которая называется просто и понятно — EA Publisher Sale. За этим понятием скрываются игры, созданные подопечными Electronic Arts студиями, так что при желании вы можете по более-менее вменяемым ценам приобрести давно желаемые игры.

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Предложений действительно много, поэтому в рамках данного материала мы по традиции перечислим несколько наиболее интересных:

  • Battlefield V с 60-процентной скидкой — за 999 рублей;
  • Need for Speed Heat с 50-процентной скидкой — за 1 749 рублей;
  • Anthem с 85-процентной скидкой — за 449 рублей;
  • Battlefield 1 с 75-процентной скидкой — за 299 рублей;
  • Dragon Age Inquisition с 75-процентной скидкой — за 249 рублей.

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Распродажа продлится до 3 марта, так что времени подумать и принять решение ещё более чем достаточно.

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