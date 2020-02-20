В Origin стартовала распродажа, которая называется просто и понятно — EA Publisher Sale. За этим понятием скрываются игры, созданные подопечными Electronic Arts студиями, так что при желании вы можете по более-менее вменяемым ценам приобрести давно желаемые игры.

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Предложений действительно много, поэтому в рамках данного материала мы по традиции перечислим несколько наиболее интересных:

Battlefield V с 60-процентной скидкой — за 999 рублей;

Need for Speed Heat с 50-процентной скидкой — за 1 749 рублей;

Anthem с 85-процентной скидкой — за 449 рублей;

Battlefield 1 с 75-процентной скидкой — за 299 рублей;

Dragon Age Inquisition с 75-процентной скидкой — за 249 рублей.

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Распродажа продлится до 3 марта, так что времени подумать и принять решение ещё более чем достаточно.