Государства в целом и организации в частности продолжают принимать меры по снижению рисков заражения коронавирусом COVID-19. Несколько часов назад в официальном Twitter компании Rockstar Games появилось уведомление, в котором сообщается, что отныне её сотрудники будут работать удалённо из дома.

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Как пишет Rockstar, на работоспособность игр компании это негативным образом не повлияет: к внедрению систем удалённой работы компания приступила ещё на прошлой неделе, так что на данный момент всё уже готово и функционирует.

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Чуть раньше практически весь свой штат по домам отправила Electronic Arts. Исключение составили лишь сотрудники, чьё присутствие «на месте» обязательно по характеру их деятельности.