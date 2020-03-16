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Rockstar переводит своих сотрудников на удалённую работу

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Государства в целом и организации в частности продолжают принимать меры по снижению рисков заражения коронавирусом COVID-19. Несколько часов назад в официальном Twitter компании Rockstar Games появилось уведомление, в котором сообщается, что отныне её сотрудники будут работать удалённо из дома.

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Как пишет Rockstar, на работоспособность игр компании это негативным образом не повлияет: к внедрению систем удалённой работы компания приступила ещё на прошлой неделе, так что на данный момент всё уже готово и функционирует.

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Чуть раньше практически весь свой штат по домам отправила Electronic Arts. Исключение составили лишь сотрудники, чьё присутствие «на месте» обязательно по характеру их деятельности.

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