Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Rockstar, CD Projekt RED и GSC Game World переводят своих сотрудников на удалённую работу

2
RTX 2080 по старой цене в Ситилинке, ХВАТАЙ
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080
i9 9900K почти по старой цене и значительно дешевле чем везде

Государства в целом и организации в частности продолжают принимать меры по снижению рисков заражения коронавирусом COVID-19. Несколько часов назад в официальном Twitter компании Rockstar Games появилось уведомление, в котором сообщается, что отныне её сотрудники будут работать удалённо из дома.

реклама

Как пишет Rockstar, на работоспособность игр компании это негативным образом не повлияет: к внедрению систем удалённой работы компания приступила ещё на прошлой неделе, так что на данный момент всё уже готово и функционирует.

реклама

Чуть раньше практически весь свой штат по домам отправила Electronic Arts. Исключение составили лишь сотрудники, чьё присутствие «на месте» обязательно по характеру их деятельности.

Обновлено: к Rockstar в деле «деоффизации» своих сотрудников присоединились GSC Game World и CD Projekt RED. Как сообщают студии, на работу над S.T.A.L.K.E.R. 2 и Cyberpunk 2077 эти меры негативным образом повлиять не должны. Как долго продлятся карантинные меры, пока сложно сказать, но одно совершенно точно: на месте отправленных домой, которым теперь не придётся каждый день тратить время на поездки в офис и обратно, хотел бы быть каждый.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rockstar games
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Rockstar, CD Projekt RED и GSC Game World переводят своих сотрудников на удалённую работу
2
Весенняя распродажа добралась и до GOG
+
Borderlands 3: первые 12 минут геймплея второго сюжетного дополнения к игре
1
Доступ к демоверсии ремейка Resident Evil 3 откроется в этот четверг
1
В Origin стартовала весенняя распродажа со скидками на Battlefield V, Need for Speed Heat и некоторые другие игры
2
Организаторы Gamescom 2020 не исключают возможности отмены выставки из-за коронавируса
+

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 92
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 197
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
126
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
40
ТОП 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах
12
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
30
Топ 100 лучших игр для тех, кто не смог обновить ПК до начала кризиса
63
CPU-кулеры два в одном - и холод, и дизайн
15
Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3
28
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
38
Серебряная сборка в формате microATX от магазина Регард
32

Сейчас обсуждают

Константин Дятлов
19:44
а оператива где?
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
eds
19:42
Зачем вообще мобильный интернет, когда скоро все будут по домам сидеть из-за пандемии? =) А домашний интернет у нас в стране копейки стоит по сравнению с другими странами. У меня 300Мбит за 600р в ме...
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
sevik68
19:40
Годный аппарат. Но с нашим курсом ко времени его выхода, он будет только для мажоров
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
nonses84
19:33
Будут квадратики, или картинка норм но на четверть экрана по центру, мир полон идиотов которые ведутся на 4к в телеках, нет смысла, тупой маркетинг, а не знающие люди потом страдают.
Nokia анонсировала 4K телевизор за 420 долларов
Vasiliy Korshunov
19:31
Интел пока держится, а если амд накинет еще кэша и сможет снизить задержки памяти, то тогда точно козырей у интела не останется.
AMD представила новые мобильные процессоры Ryzen 4000
Vasiliy Korshunov
19:29
Я уже забыл когда нормальная nfs выходила, heat не стала исключением, по-прежнему фигня.
В Origin стартовала весенняя распродажа со скидками на Battlefield V, Need for Speed Heat и некоторые другие игры
Sh1rk0
19:28
Если обычное наши цифровые 20 каналов смотреть на таком, то что будет с картинкой? Просто интересно.
Nokia анонсировала 4K телевизор за 420 долларов
SMA
19:20
все перейдут на ростелеком, т.е. теле2, т.е. госконтору, и пойдут они все в пешее... но что такое ростелеком, думаю не для кого не секрет, цены повысят тутже, но это уже второе, но если про сети, и бе...
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
SATelit
19:18
По тому, что ты глаза закрыл)))...
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
wwr222
19:12
И там ничего хорошего нет.
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем