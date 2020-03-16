Государства в целом и организации в частности продолжают принимать меры по снижению рисков заражения коронавирусом COVID-19. Несколько часов назад в официальном Twitter компании Rockstar Games появилось уведомление, в котором сообщается, что отныне её сотрудники будут работать удалённо из дома.

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Как пишет Rockstar, на работоспособность игр компании это негативным образом не повлияет: к внедрению систем удалённой работы компания приступила ещё на прошлой неделе, так что на данный момент всё уже готово и функционирует.

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Чуть раньше практически весь свой штат по домам отправила Electronic Arts. Исключение составили лишь сотрудники, чьё присутствие «на месте» обязательно по характеру их деятельности.

Обновлено: к Rockstar в деле «деоффизации» своих сотрудников присоединились GSC Game World и CD Projekt RED. Как сообщают студии, на работу над S.T.A.L.K.E.R. 2 и Cyberpunk 2077 эти меры негативным образом повлиять не должны. Как долго продлятся карантинные меры, пока сложно сказать, но одно совершенно точно: на месте отправленных домой, которым теперь не придётся каждый день тратить время на поездки в офис и обратно, хотел бы быть каждый.

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