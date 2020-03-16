Авторы Wolcen Lords of Mayhem решили сначала привести игру в порядок и отложили выпуск нового контента
Когда «диаблоид» Wolcen Lords of Mayhem выбрался из раннего доступа в середине прошлого месяца, ни разработчики, ни серверы, ни игровые системы оказались не готовы к внезапно огромному потоку играющих. В результате игроки столкнулись с многочисленными проблемами, что, впрочем, не помешало Wolcen за три недели разойтись миллионным тиражом.
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Но оставлять игру в плачевном состоянии бесконечно нельзя, поэтому на выходных разработчики объявили о том, что отныне приоритет номер один — искоренение багов и повышение стабильности работы. А чтобы не быть голословными, авторы отложили выпуск нового игрового контента до момента достижения Wolcen приемлемого состояния «здоровья».
рекламаВ перечне основных поставленных перед собой задач разработчики игры ставят изменения из разряда «качество жизни», улучшения баланса, повышение качества локализаций, повышение стабильности серверов и многое другое.
По плану, работа, которую авторы романтично окрестили «Операцией “Второй Рассвет”», займёт ближайшие четыре месяца.
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