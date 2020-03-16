Когда «диаблоид» Wolcen Lords of Mayhem выбрался из раннего доступа в середине прошлого месяца, ни разработчики, ни серверы, ни игровые системы оказались не готовы к внезапно огромному потоку играющих. В результате игроки столкнулись с многочисленными проблемами, что, впрочем, не помешало Wolcen за три недели разойтись миллионным тиражом.

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Но оставлять игру в плачевном состоянии бесконечно нельзя, поэтому на выходных разработчики объявили о том, что отныне приоритет номер один — искоренение багов и повышение стабильности работы. А чтобы не быть голословными, авторы отложили выпуск нового игрового контента до момента достижения Wolcen приемлемого состояния «здоровья».

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В перечне основных поставленных перед собой задач разработчики игры ставят изменения из разряда «качество жизни», улучшения баланса, повышение качества локализаций, повышение стабильности серверов и многое другое.

По плану, работа, которую авторы романтично окрестили «Операцией “Второй Рассвет”», займёт ближайшие четыре месяца.