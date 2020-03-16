На минувшей неделе стало известно, что The Foundation — первый крупный сюжетный аддон к мистическому боевику Control — поступит в продажу уже 26 марта, теперь же разработчики опубликовали дебютный видеоролик дополнения и поделились его первыми подробностями.

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По сюжету, над Старейшим Домом нависла угроза, и решить проблему может только Хелен Маршал, глава отдела операций Дома. Вот только проблема — Маршал куда-то пропала, и нам предстоит её разыскать. Нас ждут новые локации, умения главной героини, задания и трудности.

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Стоит напомнить, что для Control запланировано ещё как минимум один сюжетный аддон под названием AWE. Подробностей о нём практически нет, но дополнение будет как-то связано с франшизой Alan Wake.