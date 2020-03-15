Разработчики из Guerilla Games собираются летом выпустить PS4-эксклюзив Horizon: Zero Dawn на PC. У проекта, если что, имеется уже и собственная страничка в Steam. Любопытные игроки заметили, что большинство скриншотов игры на странице в Steam сделаны с помощью консоли PlayStation 4 Pro. Но есть там одно изображение, снятое с PC-версии. Его можно официально считать первым скриншотом готовящейся версии для персональных компьютеров. Собственно, вот оно.

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Разработчики в своём блоге дополнительно отметили, что PC-версия Horizon: Zero Dawn обзаведётся поддержкой ультрашироких мониторов. Система достижений тоже будет интегрирована.