Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn

+
СТАРАЯ цена на 2070 в Регарде. Успей.
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
Вот эта 2080 Super не подорожала и дешевле любой 2080

Разработчики из Guerilla Games собираются летом выпустить PS4-эксклюзив Horizon: Zero Dawn на PC. У проекта, если что, имеется уже и собственная страничка в Steam. Любопытные игроки заметили, что большинство скриншотов игры на странице в Steam сделаны с помощью консоли PlayStation 4 Pro. Но есть там одно изображение, снятое с PC-версии. Его можно официально считать первым скриншотом готовящейся версии для персональных компьютеров. Собственно, вот оно.

реклама

Разработчики в своём блоге дополнительно отметили, что PC-версия Horizon: Zero Dawn обзаведётся поддержкой ультрашироких мониторов. Система достижений тоже будет интегрирована.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

horizon zero dawn guerilla games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
+
Пиковый «онлайн» Steam вплотную приблизился к отметке в 20 миллионов пользователей
7
Анонсировано DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition — самое полное издание гоночной игры
2
Расширенное издание зомби-шутера State of Decay 2 вышло в Steam и Epic Games Store
+
Игровой процесс дизельпанк-стратегии Iron Harvest записали на видео
2
Одновременный «онлайн» CS:GO преодолел отметку в один миллион игроков
1

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 88
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 123
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 194
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 89
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
90
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
5
Серебряная сборка в формате microATX от магазина Регард
27
Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3
4
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
3

Сейчас обсуждают

ACDCOVER
17:19
Ты же нихрена не стараешься. Просто выдел чужой текст, перевёл гугл транслейтером и вставил на сайте от своего имени.
16-ядерный 10-нм процессор Intel оказался в 2 раза быстрее 32-ядерного AMD Epyc Rome
wwr222
17:18
Говносборка. Кризис не повод покупать плохие комплектующие(плата,кулер-недокулер,БП).А конкретно в данной ситуации,вообще дергаться не стоит.Это не экономический кризис,неизвестно сколько он продлится...
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
wwr222
17:13
При чем тут "прогресс"? Где прогресс в играх? Сначала оптимизацию в говноиграх делаем,а потом говорим про многопоток.Не наоборот! Это вы фанаты поехали кукой на почве многопотока
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Дмитрий Петровский
17:13
2.26 ггц буст у эпика - ты что автор совсем?
16-ядерный 10-нм процессор Intel оказался в 2 раза быстрее 32-ядерного AMD Epyc Rome
Yfik
17:12
регард далеко не самый дешевй магазин плюс доставка
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
Губайдуллин Фармасьютикалс
17:10
NVIDIA придумала как распродать все запасы GeForce RTX 2060 перед запуском видеокарт Ampere 3000-й серии
mimigen
17:09
Нет Отмороженный какой-то. Дело прошлое. Привел как пример того, что оценка блога читателем - не решает проблемы качества блога. Решает частично!
Хватит играть и майнить криптовалюту – Nvidia попросила геймеров использовать мощности своих видеокарт для борьбы с коронавирусом
omoikane
17:08
про то и речь, но в любых вариантах верно либо мутант, либо ведьмак, либо персонаж.
Любителям Ведьмака посвящается: настоящий меч Геральта продается на аукционе за $600
Kopcheniy
17:08
Зависит от игры. Есть те, где упор в видеокарту, это больше в высоких разрешениях наблюдается
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
Эдуард Разевич
17:07
Геральт это персонаж фантастической сказки,автор его хоть ухоногим жидорептилоидом может назвать.
Любителям Ведьмака посвящается: настоящий меч Геральта продается на аукционе за $600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем