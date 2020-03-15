Пиковый «онлайн» Steam вплотную приблизился к отметке в 20 миллионов пользователей (обновлено)
Обновление от 15 марта, 21:12 по МСК: Как и следовало ожидать, сегодня вечером желаемое число одновременно присутствующих в Steam пользователей превысило двадцать миллионов, составив 20 312 476 человек.
рекламаОригинал от 15 марта, 12:06 по МСК: Пока мировая экономика несёт немыслимые убытки из-за коронавируса, онлайн-площадки на фоне массовых карантинов в различных государствах между тем наблюдают рост посещаемости. Так, например, вчера вечером в Steam был достигнут новый рекорд — 19 728 027 находящихся в сети пользователей одновременно. Предполагается, что заветная отметка в 20 миллионов копий будет достигнута сегодня вечером, так что если (когда) это произойдёт, то мы по возможности максимально оперативно обновим эту заметку.
рекламаКстати, вчера же вечером очередной абсолютный рекорд «онлайна» установила Counter-Strike Global Offensive: друг другу противостояли более миллиона террористов и спецназовцев. Благодаря этому CSGO уверенно закрепилась на первой строчке в «топе» Steam
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила