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Одновременный «онлайн» CS:GO преодолел отметку в один миллион игроков

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Последнее время Counter-Strike Global Offensive появляется в новостях по одному и тому же поводу: очередной рекорд «онлайна». Сегодня, впрочем, особый случай, заслуживающий дополнительного внимания: впервые за всё время существования Counter-Strike Global Offensive её одновременный «онлайн» достиг и преодолел отметку в 1 миллион игроков. Рекорд был зафиксирован порталом Steam Charts сегодня в 17:00 по московскому времени.

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По мнению аналитиков, причин скачка популярности Counter-Strike Global Offensive две: во-первых, игра уже сравнительно давно стала бесплатной, что закономерно увеличивает её потенциальную аудиторию, а во-вторых, охватывающий всё больше и больше стран коронавирус COVID-19 вынуждает людей реже выходить из дома, в результате чего те начинают проводить больше времени за виртуальными развлечениями.

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valve counter-strike: global offensive
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