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Пиковый «онлайн» Steam вплотную приблизился к отметке в 20 миллионов пользователей

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Пока мировая экономика несёт немыслимые убытки из-за коронавируса, онлайн-площадки на фоне массовых карантинов в различных государствах между тем наблюдают рост посещаемости. Так, например, вчера вечером в Steam был достигнут новый рекорд — 19 728 027 находящихся в сети пользователей одновременно. Предполагается, что заветная отметка в 20 миллионов копий будет достигнута сегодня вечером, так что если (когда) это произойдёт, то мы по возможности максимально оперативно обновим эту заметку.

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Кстати, вчера же вечером очередной абсолютный рекорд «онлайна» установила Counter-Strike Global Offensive: друг другу противостояли более миллиона террористов и спецназовцев. Благодаря этому CSGO уверенно закрепилась на первой строчке в «топе» Steam

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puding
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Goginator
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