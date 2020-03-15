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Расширенное издание зомби-шутера State of Decay 2 вышло в Steam и Epic Games Store

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Разработчики из Undead Labs совместно с Xbox Game Studios выпустили специальный трейлер State of Decay 2: Juggernaut Edition. Это самое полное издание игры, которое теперь доступно не только в Microsoft Store, но и в Epic Games Store и Steam. Есть ещё версия для Xbox One, но сейчас она волнует нас меньше.

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Обновлённое и дополненное издание State of Decay 2 содержит в себе обновлённую графику, новую карту, новые пушки и новые скины персонажей. Суть игры осталась прежней: сооружаем базу, собираем «лут», противостоим зомби и пытаемся максимально разнообразить каждый из этих процессов. State of Decay 2 — это про дружеские отношения в группе, без собственной слаженной команды получить удовольствие от игры получится не в полной мере.

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Что до издания Juggernaut Edition, то, как утверждают сами авторы в релизном трейлере, State of Decay 2 стала больше, лучше и кровавее. Правда, у пользователей Steam уже сформировался собственный список претензий к проекту. Средний пользовательский рейтинг составляет 58% на основании более 1 600 обзоров.

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Оказалось, что пока игру есть за что поругать. За перешедшие из обычного издания баги, некоторые проблемы с кооперативом и, что самое странное, за необходимость регистрации копии игры в Microsoft Store. Напомним, речь идёт о Steam-версии. В первых пользовательских рецензиях упоминается и другая странность: отсутствие возможности выбрать на первоначальном этапе персонажа с белым цветом кожи. Мы оставим это без комментариев.

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