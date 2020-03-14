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Игровой процесс дизельпанк-стратегии Iron Harvest записали на видео

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Журналисты профильного издания GameSpot опубликовали видеоролик с прохождением одной из сюжетных миссий Iron Harvest. Это стратегия, действие которой происходит в альтернативной реальности 1920-х годов, сразу после завершения Мировой войны. Разработчики обещали и обещают подарить нам возможность управлять огромными дизельпанк-роботами, опробовать которых можно будет в «динамичных ярких боях» с упором на сетевой режим.

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В представленном видео запечатлены стандартные бои с активным использованием выделяющей рамки. Тем, кто вечерами проводил время в проектах серии Red Alert, стилистика Iron Harvest не покажется удивительной. Да, здесь есть медведи в комбинезонах, странные роботы и боевые самоходные машины. Но всё это мы уже видели в других играх, поэтому стилистически Iron Harvest не удивляет. Стратегия лишь напоминает о былых приятных зарубах с использованием танков «Мамонт».

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В ролике нам также показали кропотливый процесс отстройки базы, кат-сцены и активные боевые действия. Немного смущает чрезмерно активное использование мыши абсолютно для всех операций — видимо, играющий совсем не дружит с «горячими клавишами», но это уже придирки.

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Iron Harvest должна поступить в продажу 1 сентября 2020 года. Среди целевых платформ значатся PC, Xbox One и PlayStation 4. Как на консолях будет себя чувствовать классическая стратегия с нагруженным интерфейсом и высокими требованиями к количеству действий в минуту — большой вопрос.

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