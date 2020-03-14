Меньше двух дней назад Activision рапортовала о том, что пользовательская база королевской битвы Call of Duty Warzone достигла отметки в 6 миллионов игроков. Прошло совсем немного времени, и этот показатель увеличился в два с половиной раза, перевалив за 15 миллионов игроков.

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Стоит отметить, что по темпам роста Call of Duty Warzone уже опередила Apex Legends — королевскую битву, которую многие считают лучшей в своём роде. Пока неясно, сможет ли Call of Duty Warzone побить месячный рекорд Apex Legends — 50 миллионов игроков — но тенденция выглядит явно многообещающе.

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Безусловно, таким результатом Call of Duty Warzone обязана своей оптимальной для игр в этом «жанре» условно-бесплатной модели распространения.