Разработчики Stronghold Warlords в своё время решили угодить разным сегментам любителей стратегий и разделили игровую кампанию на военную и экономические части. В военной кампании мы имеем дело с классическим для стратегий в реальном времени игровым процессом, тогда как в экономической кампании основная задача — отстройка и развитие своего лучшего в мире укреплённого поселения. Сегодня разработчики показали, как выглядит прохождение одной из миссий военной кампании.

реклама

Известно, что военная кампания Stronghold Warlords состоит из 24 миссий, посвящённых историческим сражениям на территориях древних Китая, Японии, Вьетнама и Монголии. Чистой экономике же уделено гораздо меньше внимания: спокойно развиваться можно будет лишь в шести миссиях.

реклама

Релиз Stronghold Warlords назначен на этот год; пока без конкретики.