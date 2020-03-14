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30 минут геймплея военной кампании Stronghold Warlords

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Разработчики Stronghold Warlords в своё время решили угодить разным сегментам любителей стратегий и разделили игровую кампанию на военную и экономические части. В военной кампании мы имеем дело с классическим для стратегий в реальном времени игровым процессом, тогда как в экономической кампании основная задача — отстройка и развитие своего лучшего в мире укреплённого поселения. Сегодня разработчики показали, как выглядит прохождение одной из миссий военной кампании.

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Известно, что военная кампания Stronghold Warlords состоит из 24 миссий, посвящённых историческим сражениям на территориях древних Китая, Японии, Вьетнама и Монголии. Чистой экономике же уделено гораздо меньше внимания: спокойно развиваться можно будет лишь в шести миссиях.

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Релиз Stronghold Warlords назначен на этот год; пока без конкретики.

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