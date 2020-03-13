Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первые обзоры DOOM Eternal появятся за три дня до выхода игры

+
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Похоже, Bethesda Softworks и id Software решили продемонстрировать свою полную уверенность в высоком качестве DOOM Eternal: сегодня стало известно, что эмбарго на обзоры игры будет снято 17 марта в 17:00 по московскому времени. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев разработчики снимают эмбарго на обзоры своих игр лишь в момент их релиза.

реклама

Вообще, уверенность разработчиков в DOOM Eternal можно понять: игра уже заявлена как вдвое превосходящая по масштабам DOOM 2016 — с разнообразными локациями, новыми видами оружия, демонами, а также специально разработанным для неё асимметричным сетевым режимом Battlemode. Да и предпродажная подготовка по своей интенсивности ни в какое сравнение с DOOM 2016 не идёт.

реклама

Приступить к прохождению DOOM Eternal можно будет 20 марта, то есть, ровно через неделю.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software doom eternal
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Первые обзоры DOOM Eternal появятся за три дня до выхода игры
+
PlatinumGames работает над собственным игровым движком нового поколения
2
Релиз гоночного боевика Fast & Furious Crossroads по «Форсажу» отложили на неопределённый срок
2
Живописные пейзажи Таймыра в свежем видео симулятора бездорожья SnowRunner
4
Новая порция слухов о возможном перезапуске Silent Hill
+
Новая версия графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project уже доступна для загрузки
13

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 85
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 122
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 189
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 85

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

VRM плавится - пользователь радуется
85
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
92
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
27
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
13
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
14
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
12
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
5

Сейчас обсуждают

Жопиков будет жить
19:40
Я собираю подписи, во имя разбана легендарного аналитика оверклокерсов - Акакия Жопикова. Жопиков - единственный, который пытался разбавить скучную рутину сайта своим искрометным юмором, но неадекват...
Китайская версия видеокарты Radeon RX 590 может порадовать поклонников AMD очень низкой ценой
daniel17
19:39
интел довольно долгое время был фактически монополией и сильно злоупотреблял этим. люди были вынуждены тратить деньги, прекрасно осознавая, что их попросту доят. Результат- накопившаяся ненависть ...
Дебют процессоров Intel Comet Lake-S может задержаться сильнее, чем ожидалось
terenty79
19:37
после токо как этот калл скатился в только серверные пострелушки и говнокоролевские битвы , которые оффлайн не работают совсем, плс требуют ещё и богомерзкий клиент бателнета на компе, я в данный мусо...
Слух: Activision трудится над заменой для Destiny и несколькими новыми Call of Duty
Алексей
19:37
у 9900 16мб кэша а не 12
AMD Ryzen 9 3900X против Intel Core i9-9900K – сравнение Hardware Times
VRoman
19:37
В ноутбуках конечно. Зелот как всегда умалчивает, что Tiger Lake относится к мобильным чипам. Он надеется что все сами догадаются. А эта важная информация должна быть в первых строчках если не в загол...
Процессор Intel Core 11-го поколения Tiger Lake демонстрируют 40% отставание от AMD Ryzen 4000-й серии
VRoman
19:33
А давай в заголовке сразу указывать, что сравнивалась встроенное видео, а не процессорная в часть. Я оценку материалу подниму, обещаю.
Процессор Intel Core 11-го поколения Tiger Lake демонстрируют 40% отставание от AMD Ryzen 4000-й серии
-=metallist=-
19:32
Термопасту с лгбт подсветкой под крышкой?
Intel вернёт лидерство на рынке процессоров только в 2023-2024 годах и только на 5-нм техпроцессе
Gosha
19:30
Ну да, я то-же еле успел проапгрейдиться, под новый год, сейчас цены взлетели на 15-25%, это очень хреново.
Цены на комплектующие опять растут. Что делать, если вы собирались купить компьютер
Ацкий Сотона
19:30
Покупал свою Асус дуал 580 4гб , новую ~за 120 долларов , с год назад ОЕМ поставка . А тут нас - низкой ценой , прям порадуют ? Ну-ну ...
Китайская версия видеокарты Radeon RX 590 может порадовать поклонников AMD очень низкой ценой
Андрей Златин
19:27
И что здесь? Лучи есть только у карт RTX! Завязывай с грибами!
GPU Ampere от Nvidia будут выпускаться по 10-нм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем