Первые обзоры DOOM Eternal появятся за три дня до выхода игры
Похоже, Bethesda Softworks и id Software решили продемонстрировать свою полную уверенность в высоком качестве DOOM Eternal: сегодня стало известно, что эмбарго на обзоры игры будет снято 17 марта в 17:00 по московскому времени. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев разработчики снимают эмбарго на обзоры своих игр лишь в момент их релиза.
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Вообще, уверенность разработчиков в DOOM Eternal можно понять: игра уже заявлена как вдвое превосходящая по масштабам DOOM 2016 — с разнообразными локациями, новыми видами оружия, демонами, а также специально разработанным для неё асимметричным сетевым режимом Battlemode. Да и предпродажная подготовка по своей интенсивности ни в какое сравнение с DOOM 2016 не идёт.
рекламаПриступить к прохождению DOOM Eternal можно будет 20 марта, то есть, ровно через неделю.
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