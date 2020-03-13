Релиз гоночного боевика Fast & Furious Crossroads по «Форсажу» отложили на неопределённый срок
Вчера стало известно, что из-за бушующей теперь уже пандемии коронавируса COVID-19 премьера фильма «Форсаж 9» состоится почти на год позже. Теперь же ещё одна малоприятная новость: релиз анонсированного в конце прошлого года гоночного боевика Fast & Furious Crossroads откладывается вслед за фильмом.
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Конкретными сроками издатель и разработчики не поделились, поэтому пока перенос состоялся на неопределённый срок. Изначально игра должна была выйти в мае.
рекламаАнонс Fast & Furious Crossroads в конце прошлого года, к слову, был встречен без особого энтузиазма: и графика примитивная для 2020 года, и игровой процесс, судя по описанию, воображение совсем не поражает. А на одних оцифрованных версиях звёзд «Форсажа» далеко в наше время не уедешь.
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