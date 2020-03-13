Информация о том, что разработка секретного перезапуска Silent Hill идёт полным ходом, поступает с настолько удивительным постоянством, что сложно поверить в череду случайностей и совпадений, хоть они по жизни происходят и гораздо чаще, чем закономерности. Ресурс Rely on horror, сославшись на свои безусловно проверенные источники, сообщил некоторые подробности будущего великой серии.

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Итак, по слухам, новых игр по Silent Hill будет две: первая — перезапуск франшизы, финансируемый Sony, которой удалось привлечь к сотрудничеству некоторых причастных к созданию первых игр серии, в частности, Акиру Ямаока и Масахиро Ито. Второй же проект — возрождение Silent Hills — передали в руки Kojima Productions.

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По информации из вышеуказанных источников, Sony знает, что Silent Hill до сих пор на слуху и вызывает живой интерес игрового сообщества, поэтому и решила сделать всё от себя зависящее, чтобы новые игры в этой франшизе увидели свет. Сообщается, что идея возрождения Silent Hill созрела в головах правообладателей ещё несколько лет назад, однако возникали трудности на этапе подбора разработчиков. Sony якобы даже упорно мирила Konami и Хидео Кодзиму, чтобы возрождение Silent Hills можно было осуществить.

Как бы то ни было, к данной информации следует относиться со здоровой долей скептицизма: пока не будет официального подтверждения/опровержения, всё это остаётся фантазиями. Пусть и очень правдоподобными.