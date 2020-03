Слухи — это такая вещь, которая не так уж часто возникает на пустом месте; чаще всего под ними всё-таки есть основания, что впоследствии подтверждается соответствующими анонсами. Сегодня, например, инсайдер под ником TheGamingRevolution, который ранее точно «предсказал» режим королевской битвы в Modern Warfare, сообщил, что Activision сейчас активно работает над своими франшизами.

По информации инсайдера, Activision готовит ремастер Tony Hawk Proskater, Call of Duty 2020 (кодовое название Project Zeus), ремастер Call of Duty Modern Warfare 2, условно-бесплатную Call of Duty от студии Sledgehammer Games, многопользовательскую игру по франшизе Crash Bandicoot, а также ремастер Crash Bandicoot The Wrath of Cortex.

Кроме того, в компании активно решают вопрос создания аналога игр серии Destiny, которые больше не принадлежат Activision вследствие «развода» со студией Bungie, но пользуются относительно высокой популярностью.

Учитывая бум ремастеров, огромные возможности Activision, а также явную необходимость выпустить очередную Call of Duty в этом году, информация выглядит вполне правдоподобно. На данном этапе остаётся только ждать её подтверждения/опровержения.