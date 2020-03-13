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Слух: Activision трудится над заменой для Destiny и несколькими новыми Call of Duty

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Слухи — это такая вещь, которая не так уж часто возникает на пустом месте; чаще всего под ними всё-таки есть основания, что впоследствии подтверждается соответствующими анонсами. Сегодня, например, инсайдер под ником TheGamingRevolution, который ранее точно «предсказал» режим королевской битвы в Modern Warfare, сообщил, что Activision сейчас активно работает над своими франшизами.

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По информации инсайдера, Activision готовит ремастер Tony Hawk Proskater, Call of Duty 2020 (кодовое название Project Zeus), ремастер Call of Duty Modern Warfare 2, условно-бесплатную Call of Duty от студии Sledgehammer Games, многопользовательскую игру по франшизе Crash Bandicoot, а также ремастер Crash Bandicoot The Wrath of Cortex.

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Кроме того, в компании активно решают вопрос создания аналога игр серии Destiny, которые больше не принадлежат Activision вследствие «развода» со студией Bungie, но пользуются относительно высокой популярностью.

Учитывая бум ремастеров, огромные возможности Activision, а также явную необходимость выпустить очередную Call of Duty в этом году, информация выглядит вполне правдоподобно. На данном этапе остаётся только ждать её подтверждения/опровержения.

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