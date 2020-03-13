Monster Hunter World стала для Capcom огромным успехом, и абсолютно логично, что контентное дополнение для столь популярного проекта также разлетелось словно горячие пирожки. Сегодня компания объявила о том, что продажи и отгрузки дополнения Iceborne по всему миру составили пять миллионов копий. В статистику вошли как цифровые копии базового издания, так и физические и цифровые копии издания Master Edition.

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Не забыла Capcom упомянуть и об общих результатах продаж всех частей франшизы: 62 миллиона копий по состоянию на 13 марта 2020 года.

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Стоит напомнить, что дополнение Iceborne, добавляющее в Monster Hunter World огромные по своим масштабам северные локации, появилось на консолях в сентябре прошлого года, а на PC — в январе текущего года.