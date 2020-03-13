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Первое крупное дополнение к мистическому экшену Control выйдет уже в этом месяце

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Быть может, к Control и не пришла бешеная слава и популярность, но в целом проект получился достойным, и разработчики в целом всем довольны. Вот и поставленный план по снабжению игры дополнительным контентом стабильно выполняют: несколько часов назад стало известно, что первый крупный аддон — The Foundation — выйдет уже 26 марта.

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Согласно описанию аддона, которым студия Remedy поделилась ещё полгода назад, в The Foundation нас ждут новые сюжетные миссии, посвящённые истории создания Старейшего дома, а также новые противники, тайны и мистика в глубинах Бюро.

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В середине этого года для Control выйдет ещё одно крупное дополнение под названием AWE (Altered World Events). Информации о нём кот наплакал: известно, что в нём мы попадём в Сектор расследований Старейшего дома, а его события как-то будут связаны с Alan Wake. По крайней мере, логотип и стилистика дополнения AWE уж слишком сильно напоминают логотип игры про писателя с фонариком.

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Первое крупное дополнение к мистическому экшену Control выйдет уже в этом месяце
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VRoman
02:08
Турбобуст похоже теперь не отключается при превышении TDP. Потребление 10го поколения будет самой горячей темой лета!
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
qot
02:04
Повторюсь, видос лишь пример, будет подобное и в синглах..Как это не знакомо-знакомо, когда за сорлага играю) А так за скейла в основном.Мне абсолютно комфортно.
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
LoL
02:03
Ожидаемо, не прокатило. Люди начали что-то подозревать)
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
N1ghtwish
02:01
На графику в сингле нужно любоваться, а в мультипллере графика только мешает. Про стиль игры, даже писать не буду, слова стрейф-джамп\распрыжка вам явно не знакомы.
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
pfff
01:59
Ну а как? 10 ядер с НТ @ 4.5 в турбо не смогут ни за что в 35 ватт уложиться. Да даже на базовой 1.9 при полной загрузке. Не на 14нм уж точно Другое дело что Т-шки берут обычно в моноблоки или что-то...
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
qot
01:55
я играю на ультрах и что? в 2560*1440 всегда почти в лидерах по своему рейту, мне графика нравится и фпс приличный 150-200 в среднем думаю под него моник купить 144-160гц 2к.Но видос кваки только прим...
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
N1ghtwish
01:54
Quake champions на Ultra, совсем что ли е6анулись?
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
VRoman
01:51
Ну от того что сиськи выросли лицо тоже очень удивлённое станет
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
Александр Підплетько
01:51
ты запусти ее сначала. во первых концепт необычный. во вторых она допиливается и постепенно внедряется доп контент. ну и третье. ТАМ ДОНАТА ВООБЩЕ НЕТУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОЧЕШЬ
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Заебумба
01:50
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