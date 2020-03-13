Быть может, к Control и не пришла бешеная слава и популярность, но в целом проект получился достойным, и разработчики в целом всем довольны. Вот и поставленный план по снабжению игры дополнительным контентом стабильно выполняют: несколько часов назад стало известно, что первый крупный аддон — The Foundation — выйдет уже 26 марта.

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Согласно описанию аддона, которым студия Remedy поделилась ещё полгода назад, в The Foundation нас ждут новые сюжетные миссии, посвящённые истории создания Старейшего дома, а также новые противники, тайны и мистика в глубинах Бюро.

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В середине этого года для Control выйдет ещё одно крупное дополнение под названием AWE (Altered World Events). Информации о нём кот наплакал: известно, что в нём мы попадём в Сектор расследований Старейшего дома, а его события как-то будут связаны с Alan Wake. По крайней мере, логотип и стилистика дополнения AWE уж слишком сильно напоминают логотип игры про писателя с фонариком.