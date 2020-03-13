Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Вертолётный шутер Comanche появился в раннем доступе Steam

2
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
Видеокарта за 900 000р - 32Gb HBM, 5160 core
Успей! RX 5700<b>XT</b> ASUS не подорожала а подешевела
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде

Разработчики вертолётного экшена (звучит коряво, согласны) Comanche отправили свой проект в ранний доступ Steam. Прямо сейчас игру можно купить за 999 рублей, предложение действует до 19 марта. Всё банально просто: Comanche появляется в раннем доступе, её авторы собирают обратную связь и вносят правки. Будем надеяться, что экшен дотянет до полноценного релиза.

реклама

На начальном этапе клиент Comanche содержит в себе пять уникальных классов для боевых машин и четыре вида вспомогательных дронов. Сюжетная кампания пока сильно куцая — там сейчас предлагается для изучения всего лишь одна миссия. Самое важное — в игре со старта имеется вполне богатый набор для сетевых сражений. Есть несколько режимов, включая тренировочный. Особое внимание уделяется командному поединку.

реклама

В будущем месяце можно рассчитывать ещё на одну. Собственно, первые интересные правки запланированы именно на будущий месяц. Расширят сюжетную кампанию, «прикрутят» командное колесо, улучшат интерфейс. Будут кое-какие правки и для графики. Ведь, что уж тут скрывать, выглядит Comanche пока очень средненько. Позже добавят скины для вертолётов и другую косметику. Будут и новые миссии для «сингла», новые дроны и скины для них, а также многое другое. Первые пользовательские обзоры, вероятно, появятся в самое ближайшее время.

реклама

Тогда уже можно будет оценить старания сотрудников NUKKLEAR. Отметим лишь, что во время анонса проект был прохладно встречен публикой. Но у авторов есть все шансы доказать, что их продукт может быть увлекательным и самодостаточным.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

thq nordic comanche nukklear
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Вертолётный шутер Comanche появился в раннем доступе Steam
2
В экшене For Honor проходит кроссовер с Prince of Persia
1
Культовый классический квест Blade Runner получит обновлённую версию
3
В сетевом режиме Resident Evil 3 замечены лутбоксы
2
Через неделю в Epic Games Store подарят Watch Dogs и The Stanley Parable
+
На старте в Valorant будет десять героев, но лишь пять из них доступны сразу
3

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 84
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 185
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что нового в грядущем обновлении Windows 10 April 2020
10
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
81
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
31
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
15
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
20
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
9
VRM плавится - пользователь радуется
5

Сейчас обсуждают

Kasyan
01:29
Только Костику из технокухни об этом только не рассказывай! https://www.youtube.com/watch?v=okKFtCK4PfU
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
Эдуард Многочленов
01:28
Удивлённое лицо какбэ
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
Astaroth_AiR
01:27
О, как это напомнило доработку питания на радеонах 5850-70 когда замена жвачки на пасту 30 градусов снимала ))
VRM плавится - пользователь радуется
Дмитрий Мерцалов
01:26
На b450-a pro нет красненькой диодной подсветки, и радиаторы не такие стильные! 😋
Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk MAX
Эдуард Многочленов
01:26
Я таксист васчето))))00)
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
RuZoO
01:25
Это был сарказм танкист!
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
Эдуард Многочленов
01:25
Это не блогерша :)
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
RuZoO
01:24
хахах я про блоггершу =)
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
VRoman
01:23
А 123 Вт для Т-версии(!) вообще с ног сшибательно!
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
Эдуард Многочленов
01:22
1070 в 2020-ом... Земля тебе холодцом
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем