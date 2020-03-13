Разработчики вертолётного экшена (звучит коряво, согласны) Comanche отправили свой проект в ранний доступ Steam. Прямо сейчас игру можно купить за 999 рублей, предложение действует до 19 марта. Всё банально просто: Comanche появляется в раннем доступе, её авторы собирают обратную связь и вносят правки. Будем надеяться, что экшен дотянет до полноценного релиза.

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На начальном этапе клиент Comanche содержит в себе пять уникальных классов для боевых машин и четыре вида вспомогательных дронов. Сюжетная кампания пока сильно куцая — там сейчас предлагается для изучения всего лишь одна миссия. Самое важное — в игре со старта имеется вполне богатый набор для сетевых сражений. Есть несколько режимов, включая тренировочный. Особое внимание уделяется командному поединку.

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В будущем месяце можно рассчитывать ещё на одну. Собственно, первые интересные правки запланированы именно на будущий месяц. Расширят сюжетную кампанию, «прикрутят» командное колесо, улучшат интерфейс. Будут кое-какие правки и для графики. Ведь, что уж тут скрывать, выглядит Comanche пока очень средненько. Позже добавят скины для вертолётов и другую косметику. Будут и новые миссии для «сингла», новые дроны и скины для них, а также многое другое. Первые пользовательские обзоры, вероятно, появятся в самое ближайшее время.

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Тогда уже можно будет оценить старания сотрудников NUKKLEAR. Отметим лишь, что во время анонса проект был прохладно встречен публикой. Но у авторов есть все шансы доказать, что их продукт может быть увлекательным и самодостаточным.