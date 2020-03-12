В сетевом режиме Resident Evil 3 замечены лутбоксы
В Сети появилось справедливое суждение о том, что в Resident Evil: Resistance появятся лутбоксы с косметическими предметами. Напомним, это так называемый «сетевой придаток» для обновлённой версии Resident Evil 3. Информация о лутбоксах — не просто слухи В Сети появилась запись китайской версии игры. Именно там все эти необязательные косметические предметы и были обнаружены.
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Любопытно, что сами разработчики пока не заявляли о наличии лутбоксов в игре. Но благодаря видео мы уже смогли отметить наличие в игре ящиков со скинами и прочими мелочами. На покупку одного лутбокса в китайской версии Resident Evil: Resistance потребовалось 50 тысяч внутриигровой валюты. Там могут быть граффити, скины выживших, облики монстров, жесты выживших, жесты зомби и фразы манипулятора.
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Появление подобного источника для внесения «донатов» вполне закономерно. Capcom пытается настроить монетизацию своего сетевого проекта, которая должна будет обеспечить её дальнейшее существование. Поэтому, скорее всего, игрокам предоставят возможность прикупить коробки с косметическими предметами не только за внутриигровые кредиты, но и за реальные деньги.
рекламаResident Evil: Resistance выйдет в составе Resident Evil 3 уже 3 апреля на PC, Xbox One и PlayStation 4. Ближе к релизу авторы игры могут объявить о наличии лутбоксов в сетевом «придатке». Или не объявить, а просто поставить перед фактом.
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