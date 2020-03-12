На календаре четверг, а это значит, что в Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача игр. С сегодняшнего вечера и вплоть до вечера 19 марта все желающие, зарегистрировавшие учётную запись в EGS, могут забрать три бесплатных инди-проекта.

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Их названия мало кому о чём говорят, поэтому небольшое описание явно не повредит. Итак, первая бесплатная игра в EGS на этой неделе — Anodyne 2 Return to Dust. Это исследовательская инди-игра, в которой нам, играя за наночистильщицу острова Новая Земляндия, предстоит помогать больным, очищая их тела от опасной пыли.

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Вторая игра — платформер A Short Hike, посвящённый прогулкам по живописному «мультяшному» острову. И, наконец, приключение Mutazione, действие которого разворачивается в полном сплетен и сверхъестественных сил городке мутантов.

Но самое интересное нас ждёт в следующий четверг: Epic Games уже подготовила бесплатную раздачу «хакерского» боевика Watch Dogs и визуального романа The Stanley Parable.