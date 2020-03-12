Сетевой боевик Valorant, которому пророчат роль конкурента и Counter-Strike Global Offensive, и Overwatch сразу, будет распространяться по условно-бесплатной модели. Сегодня же выяснилось, что в плане монетизации проекта разработчики пойдут дальше простой торговли косметическими элементами.

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Беседуя с журналистами издания IGN, исполнительный продюсер Valorant Анна Донлон поведала вполне ожидаемую подробность: лишь небольшая часть героев будет доступна всем и сразу, остальных придётся разблокировать дополнительно. Так, из десяти релизных персонажей половину придётся открывать. То же, по всей видимости, касается и героев, добавляемых уже после релиза. Разблокировка происходит либо путём увлекательного «грайнда», либо через покупку за настоящие деньги.

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Важно помнить, что герои в Valorant по способностям не столь сильно отличаются друг от друга, как в так называемых MOBA шутерах, поэтому ситуации, когда вам для победы нужна срочная смена на другого героя, которого «нет», в Valorant возникать не должны. Также в Valorant предусмотрена уже привычная в современных боевиках система боевого пропуска с базовой и «премиальной» частями.

Релиз Valorant, по плану, состоится этим летом.